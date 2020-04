Genova – La città non è ancora uscita dall’emergenza coronavirus eppure l’impressione di molti è che il numero delle persone in giro sia sempre maggiore.

Oggi molte le segnalazioni di “traffico” nelle vie principali e lungo le arterie del traffico cittadino, un fenomeno che non si vedeva da tempo ed un segnale che, forse, qualcosa non sta andando secondo le previsioni e le disposizioni del Governo che ha rinnovato sino al 3 maggio divieti e blocchi agli spostamenti.

Oggi, in corso Europa, corso Gastaldi e lungo le direttrici che dal ponente portano al centro cittadino, il flusso veicolare è apparso a tutti molto più intenso delle ultime settimane, segno che il numero di auto in circolazione è salito considerevolmente.

Qualche timido miglioramento c’è ed è bene evidenziarlo ma non siamo fuori dall’emergenza ed un aumento dei “contatti sociali” fornisce occasione di contagio vanificando lo sforzo di chi è ormai segregato in casa da oltre un mese.

I controlli sembrano diminuire. Ai posti di blocco pre Pasqua si è sostituito qualche timido controllo lungo le direttrici più trafficate ma di certo non si può più parlare di “strade deserte” come accadeva solo una settimana fa.