Una perturbazione di origine atlantica continua ad interessare la nostra regione portando nuvole e pioggia almeno nella prima parte della settimana. Miglioramento previsto da mercoledì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 20 aprile 2020

Giornata perturbata su tutta la regione, con piogge sparse generalmente moderate tra Genovesato centrale ed Imperiese orientale. Fenomeni che risulteranno comunque più abbondanti e persistenti nelle zone interne dove saranno presenti rovesci a tratti intensi, in particolare tra la Val Bormida ed Alpi Liguri.

Dal Genovesato orientale verso levante precipitazioni concentrate maggiormente sui versanti padani, con piogge intermittenti invece sul lato marittimo e lungo le coste, con possibilità di pause asciutte.

Tendenza a fenomeni generalmente meno frequenti tra pomeriggio e sera, che tenderanno a concentrarsi sempre più nell’interno.

Venti: da nord est moderati o tesi, in rinforzo sino a forti, specie a ponente. Sino a burrasca in serata nelle zone esposte (valichi appenninici, sbocchi vallivi ed in mare aperto)

Mare stirato sotto costa. Da mosso a molto mosso al largo.

Temperature: in calo.

Costa: min +12/15°C, max: +14/18°C.

Interno: min 4/ 11°C, max: +11/17°C

Martedì 21 aprile 2020

Si allontana la depressione, ma permane una nuvolosità piuttosto compatta su tutta la regione, con qualche piogge non esclusa lungo le coste in giornata, ma generalmente locale e di breve durata.

Fenomeni invece più probabili e frequenti nelle zone interne, in particolare sui versanti padani.

Venti forti venti settentrionali.

Mare stirato sotto-costa, molto mosso o localmente agitato al largo.

Temperature in ulteriore lieve calo.

Mercoledì 22 aprile 2020

Prosegue la fase di lento miglioramento. Ancora molte nubi, con clima asciutto lungo le coste e residui fenomeni nei versanti padani a ridosso dei rilievi.

Aperture nel corso della giornata, che diventeranno più ampie tra pomeriggio e sera.