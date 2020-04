Borzonasca – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso dell’uomo di 45 anni trovato senza vita in una pozza di acqua del torrente Sturla in località Figliolo in comune di Borzonasca.

Il corpo, avvistato da un passante, è stato segnalato subito alle forze dell’ordine che lo hanno recuperato e trasferito in obitorio per le verifiche del caso.

Tra ipotesi una caduta accidentale ma anche la possibilità di un gesto volontario considerando che i familiari hanno segnalato una forte depressione acuita anche dalla lunga quarantena in casa.

L’uomo aveva più volte manifestato insofferenza per essere costretto a restare nella sua abitazione.

