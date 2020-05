Genova – Scende ancora il numero degli attualmente positivi in Liguria.

I contagiati in tutta la regione sono 5.218, 30 in meno rispetto a quanto registrato nella giornata precedente.

Diminuiscono anche gli ospedalizzati che sono 678 (-17). In controtendenza il numero dei ricoverati in terapia intensiva che nelle ultime ore è salito di 5 unità arrivando a 72 pazienti.

Calano i pazienti seguiti a domicilio con 2.830 contagiati curati a casa, 26 in meno in 24 ore.

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.710 (+13) mentre i guariti non più positivi sono 1.973 (+71)

I casi totali da inizio emergenza Coronavirus sono 8.410, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 53.

12 i deceduti nelle ultime 24 ore, per un totale complessivo da inizio emergenza di 1.219 vittime.

Tamponi = 56.092 (+1.600)

Ospedalizzati:

Asl1 = 115 (10 UTI)

Asl2 = 100 (9 UTI)

Asl3 Villa Scassi = 88 (12 UTI)

San Martino = 139 (25 UTI)

Galliera = 103 (3 UTI)

Evangelico = 25

Gaslini = 3

Asl4 = 49 (6 UTI)

Asl5 = 56 (7 UTI)

Positivi per provincia:

IM = 879

SV = 866

GE = 3.148

SP = 317

non assegnati = 8

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1.863

Asl1 = 154

Asl2 = 561

Asl3 = 426

Asl4 = 333

Asl5 = 389