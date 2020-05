Genova – Sono 9 i decessi per infezione da coronavirus nelle ultime 24 ore in Liguria. Dati in ulteriore calo ma che restano comunque piuttosto alti in un periodo in cui la Fase 2 e il ritorno alla normalità sembra davvero prossimo.

Questi i dati:

La ASL 1 Imperiese segnala 4 decessi:

• una donna di 81 anni, della provincia di Imperia, deceduta 11 maggio all’Ospedale di Sanremo

• un uomo di 84 anni, della provincia di Imperia, deceduto 11 maggio all’Ospedale di Sanremo

• una donna di 91 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 10 maggio all’Ospedale di Sanremo

• una donna di 76 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 10 maggio all’Ospedale di Sanremo

ASL 2 Savonese

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

La ASL 3 Genovese segnala 3 decessi all’ospedale Villa Scassi:

• uomo di 84 anni con comorbidità deceduto il 10.5.2020 nel reparto di Pneumologia

• donna di 77 anni con comorbidità deceduta il 10.5.2020 nel reparto di Rianimazione

• uomo di 57 anni con comorbidità deceduto l’ 11.5.2020 nel reparto di Pneumologia

Ospedale GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

Ospedale POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala 2 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

• una paziente residente a Genova di 81 anni e deceduta presso il Maragliano

• un paziente residente a Genova di 77 anni e deceduto presso il 1° piano del Pronto Soccorso

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi