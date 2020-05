Genova – Nuovo rinvio per i lavori sul ponte del Lagaccio. La messa in sicurezza del ponte, annunciata per il dicembre dello scorso anno, verrà realizzata – forse – entro il novembre di quest’anno.

Si arroventano le polemiche per i ritardi per il cantiere del ponte don Acciaia, nel quartiere del Lagaccio e la popolazione residente si domanda come sia possibile che il cantiere sia più “complesso” di quello che sta realizzando il ponte Morandi, crollato ad agosto 2018.

Un intervento rimandato più volte nonostante allarmi e denunce dei residenti che vedevano il ponte “sprofondare” in un punto, con tanto di paratie che si incurvavano vistosamente mentre tecnici e periti sembravano non accorgersi di nulla.

Nel frattempo il Comune di Genova ha realizzato una “viabilità alternativa” e i residenti temono che la soluzione temporanea possa diventare “definitiva” tra un rinvio e l’altro per concludere i lavori.

Il progetto è stato approvato e le somme stanziate e quindi non c’è ragione evidente per non ultimare il cantiere e riaprire in fretta il ponte, passaggio assai più agile e funzionale rispetto alla viabilità alternativa.