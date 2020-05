Genova – Cala il numero degli attualmente positivi in Liguria ma in 24 ore sono stati riscontrati altri 53 nuovi casi di contagio.

I numeri diffusi dalla Regione Liguria raccontano di 3.618 attualmente positivi, 100 in meno rispetto a ieri.

Un numero che contiene al suo interno i pazienti ricoverati in ospedale, 242 (-12), di cui 19 in Terapia Intensiva (+1).

I pazienti curati a domicilio Ono 1.196, 106 in meno rispetto al giorno precedente.

I positivi clinicamente guariti a casa sono 18 nelle ultime 24 ore per un totale di 2.180; un balzo consistente in avanti lo fa il contatore dei guariti non più positivi, 4.501 di cui 147 nelle ultime 24 ore.

I casi di Covid-19 in Liguria da inizio emergenza sono 9.548, 53 in più nelle ultime 24 ore.

In un giorno altri 6 decessi vanno ad accrescere la triste conta che si ferma a quota 1.429.