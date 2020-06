Genova – Assolti perché “il fatto non sussiste”. Sta suscitando forte scalpore la decisione della corte d’Appello di Firenze di assolvere i due giovani accusati di aver provocato la morte di Martina Rossi, la studentessa genovese precipitata da un terrazzo di un albergo di Palma di Majorca, in Spagna.

La corte ha accolto la tesi difensiva dei due imputati, già condannati per il reato di morte in conseguenza di altro reato (poi prescritto) e accusati di aver tentato di violentare la giovane causando la fuga disperata dal balcone che ha provocato la caduta mortale.

I due imputati hanno sempre sostenuto che la ragazza si fosse suicidata lanciandosi nel vuoto dal terrazzo dell’albergo mentre la famiglia della giovane non ha mai creduto a questa ricostruzione riuscendo a trovare elementi che hanno fatto riaprire le indagini.

La famiglia ha accolto con stupore la sentenza che, di fatto, azzera ogni responsabilità dei ragazzi che si trovavano da soli con la giovane in una stanza d’albergo.