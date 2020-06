Genova – Grave incidente stradale, nella notte, in corso Europa. Per cause ancora da accertare un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo e si è schiantato a terra.

Alcuni automobilisti in transito hanno subito dato l’allarme e sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha soccorso il giovane e lo ha trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale san Martino.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi.