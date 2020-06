Chiavari – Un furgone che effettuava consegne si è incastrato questo pomeriggio, a Chiavari, transitando nel sottopasso in via Montevideo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale e il mezzo è stato liberato.

I pompieri hanno anche rimosso alcune parti che si sono strappate dal camioncino per l’impatto e parti pericolanti del sottopasso.