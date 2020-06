Genova – Servizio speciale di Bike-Bus, sabato 27 e domenica 28 per la Festa sul Monte Antola.

In coincidenza con la famosa Festa di San Pietro sul Monte Antola, organizzata dal Parco dell’Antola, Atp lancia il nuovo servizio Bike Bus mettendo a disposizione una doppia corsa speciale per appassionati.

Lo speciale servizio sarà disponibile sia sabato 27 sia domenica 28 giugno, con partenza dal terminal Zaninetta (viale Caviglia, Brignole) alle 7.30, passaggio a Prato alle 7.55 e arrivo a Casa del Romano intorno alle 8.50. Il rientro è previsto alle 15.

Ci si può informare e si può prenotare al numero 0185/373323 o prenotare al numero verde 800499999.

Il Bike Bus è una modalità di trasporto delle biciclette (mbk o da strada) dedicato ai tanti appassionati e anche ai turisti che frequentano le vallate: le biciclette che possono essere trasportate per ogni viaggio sono al massimo 12.

Il bus conta su 19 posti a sedere e si rivolge principalmente a operatori turistici, gruppi di sportivi, appassionati di mountain bike e ciclo turismo che desiderano raggiungere le località dell’entroterra appenninico attrezzate con percorsi e strutture alle attività su due ruote.

I costi sono stato volutamente tenuti bassi e ogni passeggero pagherà solo 3 euro per viaggiare e 6 euro per il trasporto della bicicletta per arrivare fino a Torriglia e 1.50 euro in più per raggiungere Casa del Romano.

Per quanto la Festa di San Pietro, si svolgerà nella giornata del 28 presso il Rifugio dell’Antola (telefono 3394874872): alle 10.30 Santa Messa sulla vetta e alle 12 pasto da asporto (per rispettare le norme anti Covid) e concerto dei “Folk en Rouge” con distanziamento (ma sull’Antola lo spazio non manca).