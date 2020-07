Roma – Brunori Sas si aggiudica il Premio Tenco 2020 per il miglior album in assoluto con Cip!.

Il cantautore calabrese si aggiudica il riconoscimento con 56 voti nella categoria in cui sono stati nominati Paolo Benvegnù (Dell’odio dell’innocenza – 48 voti), Diodato (Che vita meravigliosa – 45 voti), Perturbazione ((Dis)amore – 24 voti) e Luca Madonia (La Piramide – 21 voti).

Ho amato tutto, interpretata da Tosca al 70esimo Festival di Sanremo e scritta da Pietro Cantarelli ha ottenuto il maggior numero di voti (52) aggiudicandosi la Targa per la Miglior Canzone.

A contendersi il primo posto anche Diodato (Che vita meravigliosa – 51 voti), Rancore (Eden – 40 voti), Giacomo Lariccia (Limiti – 25 voti) e Beppe Gambetta (Dove Tia O Vento -24 voti).

Tosca con Morabeza è stata la più apprezzata per la categoria Interpreti di canzoni non proprie.

Per la sezione Opera Prima la vittoria è andata a Paolo Jannacci con Canterò, che conquista 68 preferenze.

Facevano parte delle nomination: Buva (Quarantena – 32 voti), Liana Marino (Partenze – 28 voti), Lelio Morra (Esagerato – 27 voti); Réclame (Voci di corridoio – 26 voti).

Per la targa Miglior album in dialetto, l’opera più apprezzata è stata quella della NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE (con 61 voti), Napoli 1534. Tra moresche e villanelle (Squilibri editore). Gli altri candidati erano: Alfio Antico / Trema la terra (41 voti); Daniele Sepe / Le nuove avventure di Capitan Capitone (36 voti); Eleonora Bordonaro / Moviti Ferma (31 voti); Sara Marini / Torrendeadomo (18 voti).

Per la Targa Tenco Album collettivo a progetto hanno ottenuto ex aequo maggiori consensi (51 voti): Note di viaggio – Capitolo 1: Venite avanti… e Io credevo. Le canzoni di Gianni Siviero (Squilibri editore). Gli altri progetti finalisti erano: 20 x 22 (Voci per la libertà) (29 voti); Calendario Civile (21 voti); Animantiga (19 voti).

Le targhe saranno consegnate durante l’edizione 2020 della Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco) in programma al teatro Arison di Sanremo a novembre.