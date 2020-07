Roma – Addio a Ennio Morricone.

Il grande compositore e musicista premio Oscar si è spento nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta in cui si era provocato la rottura del femore.

Il maestro Morricone aveva 92 anni.

Attraverso una nota diffusa dall’amico e legale, Giorgio Assumma, la famiglia Morriconeha annunciato che i funerali del maestro si terranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”.

Il maestro Morricone, riporta la nota, “ha conservato sino all’ultimo piena lucitidà e grande dignità. Ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stata accanto fino all’estremo respiro; ha ringraziato i figli e i nipoti per l’amore e la cura che gli hanno donato; ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività”.

Dopo il diploma in tromba al conservatorio di Santa Cecilia, a Roma, ha iniziato la sua prolifica carriera nella composizione scrivendo musiche per più do 500 film e serie TV oltre che opere di musica contemporanea.

Impossibile non legare il suo nome al Western all’Italiana che lo ha portato a stringere sodalizi artistici con registi come Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci accompagnando film come la Trilogia del dollaro, Una pistola per Ringo e tanti altri.

Dagli anni ’70, Morricone diventa un nome di rilievo anche nel cinema americano componendo musiche per registi come Quentin Tarantino, Brian De Palma e Oliver Stone, solo per citarne alcuni.

Dopo l’Oscar alla carriera, ricevuto nel 2007, il maestro si è aggiudicato un secondo riconoscimento dell’Academy nel 2016 per le partiture del film The Hateful Eight di Tarantino.

Grammy, Golden Globes, Basta, David di Donatello, Nastri d’Argento, Leoni d’Oro, oltre 70 milioni di dischi e tanti altri numerosi premi sono il riconoscimento a una carriera versatile, capace di spaziare in numerosi generi compositivi che rendono Morricone uno tra i più versatili, prolifici e influenti compositori di tutti i tempi.