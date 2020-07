Genova – Nuova mattinata nera per il traffico autostradale attorno al capoluogo ligure e nuovi disagi per automobilisti e trasportatori. Resta infatti chiuso in entrata il casello di Genova Ovest sulla A10 Genova -Ventimiglia e resta chiuso il tratto dell’autostrada A7 Genova-Milano tra Bolzaneto e Genova Ovest, in dirirezione sud.

“Nel corso delle ispezioni condotte questa notte si è reso necessario procedere con alcuni approfondimenti nel fornice nord della galleria Zella che non ne consentono la riapertura”, ha comunicato Autostrade che parla di “un piano condiviso con polizia stradale ed enti locali”.

Un blocco che obbliga chi arriva da Levante sull’ Autostrada A12 Genova-Livorno a non uscire al casello di Genova Ovest ma ad uscire a Genova Est e proseguire sulla viabilità ordinaria già molto congestionata.

Possibile anche proseguire sulla A7 verso Bolzaneto per chi è diretto a ponente, nella zona della Valpolcevera.

“Entro le ore 8 è prevista la riapertura della barriera di Genova Ovest in entrata verso Milano tramite l’attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta – scrive Autostrade in una nota – mentre resterà chiuso il bivio della A7 da Genova Ovest verso la A12. Pertanto gli utenti che da Genova sono diretti in A12 dovranno raggiungere la stazione di Genova Est tramite viabilità ordinaria”.