Savona – Rimane stabile il numero dei contagiati correlati al cluster savonese, fermi a 71.

In totale, si tratta di 60 clienti o loro contatti del ristorante al you can eat da cui è partito il focolaio, a questi si aggiungono 8 dipendenti e 3 operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti.

Dei cinque pazienti ricoverati in ospedale, due sono stati dimessi, due si trovano ancora in ospedale e uno in isolamento domiciliare.

Oggi sono stati refertati 150 nuovi tamponi, tutti risultati negativi.