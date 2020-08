La Spezia – Niente maxi schermi in piazza per le semifinali dello Spezia Calcio per il rifiuto di DAZN e il sindaco Peracchini risponde con una ordinanza per incentivare al massimo l’uso dei dehor.

“I diritti delle partite di serie B sono in esclusiva a DAZN – ha spiegato Peracchini – che, lavorando solo sugli abbonamenti e limitati a 100 spettatori per ogni abbonamento, non permette la fruizione in maxischermi nelle piazze cittadine per seguire le semifinali che vedono protagonista lo Spezia Calcio”.

“Prendiamo quindi atto, purtroppo – prosegue il sindaco di La Spezia – della comunicazione pervenutaci da DAZN dinnanzi alla nostra richiesta di predisporre dei maxischermi, non essendoci le condizioni contrattuali tali da permetterlo. E’ in firma, però, – conclude il Sindaco – un’ordinanza specifica per favorire il più possibile soluzioni alternative, come la visione delle partite nei bar e locali con una deroga all’interno dei dehor. Comprendo perfettamente il dispiacere e la delusione di tutti i tifosi di fronte a questa notizia perché io per primo avrei voluto guardare insieme ai miei concittadini le semifinali in piazza, ma non scoraggiamoci per non scoraggiare la nostra squadra. Forza aquile, non siete soli, tutta la Città è con voi”