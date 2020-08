Correnti secche settentrionali manterranno il bel tempo su tutta la nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 6 agosto 2020

Su tutta la regione bel tempo dalla mattina alla sera. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, in attenuazione durante il giorno.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature: In aumento. Tassi di umidità ancora contenuti

Costa: min 20/23°C, max 28/32°C

Interno: min 15/18°C, max 24/29°C

Venerdì 7 agosto 2020

Giornata stabile e soleggiata, qualche nube in più solo nel pomeriggio nelle aree interne senza conseguenze.

Venti: Deboli settentrionali al mattino, brezze nel pomeriggio.

Mari: Poco mosso.

Temperature: in aumento.

Sabato 8 agosto 2020

Cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi. Temperature in aumento nelle aree interne, tassi di umidità in crescita.