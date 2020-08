Cairo Montenotte – Forti esplosioni, uomini armati fino ai denti e persino un rapimento. In ValBomida sono iniziate le riprese dell’action movie “Thirty’to Hell”.

Primo giorno di riprese sul viale che attraversa la frazione di Ferrania, dove la strada è stata chiusa a tratti per permettere l’arrivo sulla scena di un mezzo pesante che trasportava una banda criminale con tanto di passamontagna e armi d’assalto.

Ad attenderli il commando capitanato dallo stunt fighter Walter Siccardi insieme al protagonista dell’action movie, l’attore genovese Mario Giustini, nei panni di un ex militare americano alle prese con una lotta contro il tempo per salvare sua figlia e le altre ragazze tenute in ostaggio dalla banda di Andrey Nivicov, il boss del crimine interpretato da Enrico Salerno.

Un sabato passato all’insegna dell’insolito per gli abitanti della zona, quando sul tetto dell’ormai abbandonato edificio dell’ex cinema della “Ferrania Film” è comparso un cecchino che è stato “freddato” dai commilitoni del protagonista. Non solo, nel mezzo del viale una sparatoria ha visto un uomo armato di lanciafiamme a doppia gittata dar fuoco alla gamba e a un braccio dell’esperto Siccardi, già noto tra le sue esperienze per le scene “infuocate”, totalmente in sicurezza e con la garanzia di Alma #luogosicuro sulla scena, che ha effettuato ogni intervento utile a garantire l’incolumità degli attori.

“Primo giorno molto positivo, sono soddisfatto delle riprese e soprattutto di una crew che ha dimostrato ancora una volta serietà e professionalità. Ora vietato rilassarsi, i set andranno avanti fino a mercoledì sera”, conclude lo sceneggiatore e co-regista di Thirty’to Hell”, Dario Rigliaco.

Il progetto, assistito da Genova Liguria Film Commission e il Comune di Cairo Montenotte è un film indipendente prodotto da un’associazione culturale genovese, la D&e Animation con l’intervento di marchi e aziende locali che hanno contribuito alla realizzazione.