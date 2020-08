Genova – Continua a salire il numero degli attualmente positivi in Liguria mentre rallentano i guariti e aumentano i nuovi contagi.

Nelle ultime 24 ore il numero degli attualmente positivi. è salito a 1.156, 7 in più rispetto alla giornata precedente.

Di questi, 20 (-2) sono ricoverati in ospedale mentre rimane fermo a 2 il numero dei ricoveri in Terapia Intensiva.

203 (+13) le persone in isolamento domiciliare.

I casi di negatività a doppio tampone consecutivo sono stati 4 nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.597 guariti.

I nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 11 così suddivisi: 6 in Asl1, cinque residenti rientrati da un viaggio all’estero e una straniera in vacanza in Liguria presso alcuni parenti; 3 in Asl2, due contatti d caso del cluster della grigliata individuato ieri, uno da controllo in Pronto Soccorso; 1 in Asl3, residente rientrato da un viaggio all’estero; 1 in Asl5, anche qui residente rientrato da un viaggio all’estero.