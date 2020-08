Genova – Ancora nuovi contagi in Liguria per l’infezione da coronavirus-covid19 e cresce la preoccupazione per una nuova impennata dei casi positivi.

Altre 16 persone sono infatti risultate positive al test con il tampone eseguito nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione dei casi per provincia di residenza dei pazienti.

ASL2 Savona – 11 casi di cui:

• 7 contatti di casi confermati (di cui 6 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

• 2 strutture sociosanitarie

• 1 rientro viaggio estero

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

ASL3 Genova – 3 casi di cui:

• 2 contatti di casi confermati

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

ASL5 La Spezia – 2 casi (contatti di casi confermati)

Dalle 18 e sino alle 6 di domattina, mascherine obbligatorie anche all’aperto e discoteche chiuse anche nelle zone di villeggiatura.

Dati 17 agosto 2020 del Ministero della Salute

Totale tamponi effettuati 212.088 (+824 nelle 24 ore)

Totale casi positivi 10474 (+16 nelle ultime 24 ore)

Totale casi positivi individuati da test di screening 1345 (+1)

Totale casi positivi in pazienti sintomatici 9129 (+15 nelle ultime 24 ore)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti) 1275 (+14)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 207

LA SPEZIA 48

IMPERIA 69

GENOVA 775

Residenti fuori Regione/Estero 59

altro/in fase di verifica 117

TOTALE 1275

OSPEDALIZZATI Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente

Ospedalizzati 25 3 3

ASL1 7 0 1

ASL2 4 0 0

Ospedale Policlinico San Martino 4 3 0

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 3 0 0

Ospedale Gaslini 2 0 2

ASL3 globale 0 0 0

ASL 3 Villa Scassi 0 0 0

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 1 0 0

ASL4 Sestri Levante 1 0 0

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 4 0 0

Isolamento domiciliare 270 7

TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7630 2

SCHEDE DECESSI 1569 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 55

ASL 2 323

ASL 3 321

ASL 4 80

ASL 5 166

Liguria 945