Genova – Il Comune assume 145 nuovi agenti di Polizia Locale e lo fa con un bando di concorso che prevede una serie di prove.

L’assunzione è a tempo pieno ed indeterminato nella categoria C posizione economica C.1.

Appartengono a questo profilo i lavoratori che esercitano principalmente la funzione di polizia amministrativa locale, di cui all’art. 159, comma 1, del D.lgs. 31/03/1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo primo della Legge 15/03/1997, n. 59), che si concretizza in attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell’ente di appartenenza dell’operatore ovvero attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di Leggi, Regolamenti e Provvedimenti statali, regionali e locali.

In particolare, nell’ambito delle proprie competenze, l’Operatore di Polizia locale svolge attività di prevenzione e contrasto di situazioni e comportamenti che incidono sulla “sicurezza urbana”, intesa come bene pubblico relativo alla vivibilità e decoro della città.

Cura inoltre i rapporti con i cittadini fornendo supporto ed informazione. L’agente di Polizia

Locale esercita altresì le seguenti funzioni:

– polizia stradale ai sensi dell’art.12 del D.Lvo n. 285/1992;

– polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

– polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive e di vigilanza relative ai tributi locali di competenza dell’Ente;

– ausiliarie di pubblica sicurezza, al fine di collaborare con le Forze di polizia dello Stato secondo la normativa vigente;

– esegue i servizi d’ordine, di vigilanza, d’onore e quanto necessario all’espletamento delle

attività istituzionali dell’ente;

– è dotato di arma corta da fuoco ai sensi dell’art.4 del Regolamento del Corpo dei Vigili urbani.

L’operatore di Polizia Locale presta ausilio e soccorso nell’ambito del sistema di protezione civile in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela

dell’ambiente e del territorio e l’ordinato vivere civile.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 09 SETTEMBRE 2020

Qui trovate il Bando di concorso