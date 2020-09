La Spezia – Ancora un picco di nuovi casi di contagio nello spezzino e l’obbligo di indossare la mascherina 24 ore su 24, quando si esce di casa e in qualunque situazione, viene prolungato per altre due settimane.

La Regione Liguria affronta con un nuovo blocco e con nuovi divieti l’emergenza coronavirus che è tornata a impensierire gli abitanti della zona di La Spezia e non solo.

Nelle prossime ore verrà emessa la nuova direttiva che prolunga l’obbligo di uscire con la mascherina, in qualunque ora del giorno, in tutta la provincia ma anche nel resto della Liguria la situazione preoccupa i sanitari e chi gestisce la salute pubblica per l’aumento costante dei nuovi contagi e per i nuovi ricoveri negli ospedali.

Una situazione ancora ben lontana da quella verificatasi nei momenti bui dell’emergenza e per questo non dovrebbero essere in arrivo nuovi lockdown o stop alle attività ma la tendenza al rialzo dei nuovi casi e la riapertura delle scuole impone la massima attenzione e cautela.

Nelle ultime 24 ore sono stati ben 114 i nuovi casi di contagio da coronavirus e ben 93 riguardano la zona di La Spezia.

Ancora nessun dato certo ma gli esperti iniziano a puntare il dito sulla maxi festa per la promozione dello Spezia in serie A e sugli assembramenti che ne sono seguiti, accompagnati da scarso uso delle mascherine di protezione.