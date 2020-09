Genova – E’ evaso dagli arresti domiciliari per fare la spesa e poi ha aggredito una cassiera del supermercato e un agente di polizia.

Rischia di pagare davvero cara la decisione di uscire di casa nonostante gli arresti domiciliari il 60enne fermato dalla polizia in via Gobetti, nell’elegante quartiere di Albaro.

Gli agenti sono intervenuti in un supermercato della zona perché l’uomo ha iniziato ad inveire e minacciare contro una cassiera a seguito di un tentato pagamento elettronico non andato a buon fine.

L’uomo ha dato segni di forte aggressività ed è stata chiamata la polizia che è subito accorsa.

Quando l’uomo si è reso conto di essere nei guai ha cercato di uscire dal supermercato senza dare nell’occhio ma gli agenti lo hanno subito fermato scoprendo in breve che era evaso dai domiciliari.

Una volta in Questura il 60enne si è opposto al fotosegnalamento con vigore, arrivando a schiaffeggiare e torcere il polso di un agente.

Ora rischia di finire in carcere.