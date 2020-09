Genova – Esce per topi aperte e veleno che finisce in mezzo alla strada.

Questo l’allarme lanciato dai veterinari della clinica della Foce che, con un post su Facebook, hanno messo in guardia i proprietari di cani e gatti circa la pericolosità della situazione.

“Qualche bontempone – si legge sulla loro pagina social – ha deciso di aprire decine di scatole adibite alla derattizzazione in giro per la città vecchia. Queste scatole contengono materiale blu o rosa che altro non è che veleno per topi. Può essere mortale anche per cani e gatti! Le autorità sono già state avvisate e Amiu sta rimuovendo le esche”.

Un intervento tempestivo, dunque, che ha visto gli operatori ecologici del centro storico impegnati sin da subito per rimuovere il veleno.