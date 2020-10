Genova – Crescono ancora i contagi da coronavirus ed in particolar modo nella città di Genova dove in 24 ore si sono registrati ben 74 nuovi casi sui 107 totali scoperti in tutta la Liguria.

Un segnale evidente che la diffusione del virus è tutt’altro che sotto controllo e che il cluster originario individuato nel centro storico potrebbe non essere l’unico presente in città.

In lenta diminuzione ma comunque ancora preoccupanti i casi di contagio nella zona di La Spezia dove, a settimane dai provvedimenti più duri per contenere la pandemia, sono ancora 20 le persone trovate positive al coronavirus-covid 19.

In aumento anche i ricoveri ospedalieri. Segno che il virus, ammesso che l’abbia mai persa, sta riacquistando forza e capacità di creare problemi anche gravi alle persone infettate.

Nelle ultime ore, infatti, sono stati altri 14 i pazienti a essere trasferiti in ospedale, per un totale di 204, di cui 24 in terapia intensiva.

Tre nuovi casi anche tra i bambini e sono 3 quelli ricoverati all’Ospedale Gaslini di Genova nelle ultime 24 ore.

Questo il dettaglio dei dati forniti da Alisa:

• Asl 1 Imperia: 2 casi nelle 24 ore

1 contatto di caso confermato

1 attività di screening

• Asl 2 Savona: 10 casi nelle 24 ore

7 contatto di caso confermato

3 attività di screening

• Asl 3 Genova: 74

43 contatto di caso confermato

30 attività di screening

1 struttura sociosanitaria

• Asl 5 La Spezia: 21

13 contatto di caso confermato

8 attività di screening

TOTALE tamponi effettuati 325.764 (+1.594)

TOTALE casi positivi 13.976 (+107)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1889 (+8)

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 12087 (+99)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 3474 (+39)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 241

LA SPEZIA 1025

IMPERIA 225

GENOVA 1599

Residenti fuori Regione/Estero 116

altro/in fase di verifica 268

TOTALE 3474

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 204 24 (+14)

ASL1 12 0 2

ASL2 17 1 2

Ospedale Policlinico San Martino 47 12 2

Ospedale Galliera 38 2 2

Ospedale Gaslini 8 0 (+3)

ASL 3 Villa Scassi 27 0 5

ASL4 Sestri Levante 3 0 -1

ASL5 Sarzana

52

9

-1

Isolamento domiciliare

1703

16

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi)

8892

68

Deceduti

1610

0

ASL

Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1

591

ASL 2

438

ASL 3

536

ASL 4

301

ASL 5

795

Liguria

2661