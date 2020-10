Genova – Un uomo è andato in shock anafilattico, probabilmente per una puntura d’insetto, ed è stato soccorso e ricoverato in ospedale

E’ accaduto questa mattina a Tiglieto.

Dopo le prime cure prestate sul posto, l’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi e non è in pericolo di vita.