Recco – Tampone positivo al coronavirus per Gonzalo Echenique e la squadra finisce in isolamento fiduciario.

La Pro Recco comunica che in seguito alla comparsa di sintomi riconducibili al Covid-19, il giocatore Gonzalo Echenique è stato sottoposto a tampone che ha dato esito positivo.

In ossequio alla normativa vigente, il gruppo squadra si trova in isolamento fiduciario.