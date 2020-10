Genova – Ancora una giornata con numeri alti per quanto riguarda il contagio da Coronavirus in Liguria.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati 370 i nuovi casi registrati su 3.328 tamponi processati.

La situazione più critica rimane quella del territorio dell’Asl3 genovese, dove si registrano 212 nuovi casi e dove rimangono in vigore le zone rosse in cinque quartieri cittadini.

In aumento anche i casi nello spezzino dove nella giornata trascorsa sono stati individuati 83 nuovi contagi.

A far temere è la situazione ospedaliera che ha fatto registrare un nuovo balzo in avanti dei ricoverati con 441 casi in totale, 39 in più rispetto al giorno precedente.

Nella giornata appena trascorsa si sono purtroppo registrati tre decessi, tutti e tre all’ospedale San Martino di Genova. Si tratta di un uomo di 88 anni deceduto venerdì e di due donne di 81 e 92 anni, decedute rispettivamente il 16 e il 17 ottobre.

Sale quindi la conta delle vittime per un totale di 1636 decessi da inizio emergenza.