Genova – Entrano in vigore oggi e rimarranno valide fino al prossimo 13 novembre le nuove disposizioni del Dpcm annunciato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Nessun coprifuoco alla francese per il momento, così come non ci sarà la temuta chiusura delle scuole in favore della didattica a distanza.

Partendo proprio dalle scuole, non sono stati disposti cambiamenti per quanto riguarda le scuole elementari e medie.

Per i licei, invece, saranno spostati gli orari di ingresso a scuola, che non dovrà avvenire prima delle 9.00 e che potrebbe portare anche a turni pomeridiani negli istituti.

Per quanto riguarda le attività dei servizi di ristorazione, i locali che effettuano servizio al tavolo potranno rimanere aperti fino alle 24 con l’apertura dell’attività che non potrà avvenire prima delle 5.00 del mattino. Chi invece non avrà il consumo al tavolo dovrà chiudere alle 18.00.

Il cibo da asporto potrà essere acquistato fino alla chiusura del locale mentre, al momento, non vengono stabiliti vincoli di orario per le consegne a domicilio.

Saranno i sindaci, in caso di necessità, a decidere la chiusura di strade e piazze dalle 21.00 dove si verificasse il rischio di assembramenti.

I locali dovranno poi esporre in modo chiaro un cartello con il numero massimo di persone ammesse all’interno del locale stesso.

Come riportato dal Dpcm, gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande in aree di servizio e rifornimenti di carburante situati lungo le autostrade rimarranno comunque aperti.

Sospesi tutti i convegni e i congressi a meno che non si svolgano a distanza; stop a sagre e fiere, concesse solo le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.

Per quanto riguarda le palestre, il premier ha specificato che sarà data una settimana di tempo per l’adeguamento alle disposizioni prima di incorrere in sanzioni.

L’attività sportiva dilettantistica di base che preveda forme di contatto rimane consentita solo in forma individuale, senza la possibilità di effettuare gare e competizioni.

Sospese anche tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport da contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

decreto_del_Presidente_del_Consiglio_dei_Ministri_del_18_ottobre_2020