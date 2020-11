I provvedimenti restrittivi non funzionano e se a Genova vengono proibite le passeggiate sul lungomare, la gente si affolla sui sentieri e sui monti e in Liguria non accenna a rallentare l’epidemia da coronavirus.

Nelle ultime ore sono ancora 1.091 i nuovi contagi su un totale di 6.176 tamponi effettuati (su una popolazione di 1 milione e 500mila persone) e ben 30 i decessi registrati nel bollettino sanitario della Regione Liguria.

E proprio la zona di Genova è quella che fa registrare i dati più preoccupanti dell’emergenza con ben 715 nuovo contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore.

A nulla sembrano servire gli appelli alla cautela. Se il sindaco Bucci chiude le passeggiate sul lungomare per evitare lo “struscio” in luoghi affollati, la popolazione si riversa nel centro cittadino, nelle strade del centro o sui sentieri dell’immediato entroterra dove ieri si è registrato il “tutto esaurito”.

Preoccupante anche la città di La Spezia, con 139 nuovi casi e Imperia con 129 contagiati in 24 ore.

In leggero calo la zona di Savona, con 91 casi mentre aumentano ancora, dopo alcuni giorni a zero contagi, nella zona di Chiavari.

Ancora grave il bilancio dei decessi. Il bollettino di Regione Liguria ne segnala ben 30.

Questi i dati per provincia:

Asl 1 Imperia: 129

20 contatto di caso confermato

4 settore sociosanitario

105 attività di screening

Asl 2 Savona: 91

15 contatto di caso confermato

12 settore sociosanitario

64 attività di screening

Asl 3 Genova: 715

130 contatto di caso confermato

24 settore sociosanitario

561 attività di screening

Asl 4 Chiavari: 17

2 contatto caso confermato

15 attività di screening

Asl 5 La Spezia: 139

31 contatto di caso confermato

2 settore sociosanitario

106 attività di screening

questi i dati del Bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria (Alisa)

TOTALE tamponi effettuati 522.497 6.167

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) di cui: 42.555 1.091

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 5.223 35

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 37.332 1.056

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 17.735 260

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 1.795

LA SPEZIA 2.297

IMPERIA 1.648

GENOVA 10.810

Residenti fuori Regione/Estero 330

altro/in fase di verifica 855

TOTALE 17.735

(esclusi 22.732 guariti e 2.088 deceduti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 1.510 108 28

ASL1 131 10 4

ASL2 172 12 -5

Ospedale Policlinico San Martino 445 36 23

Ospedale Evangelico 69 7 1

Ospedale Galliera 204 7 1

Ospedale Gaslini 17 0 -3

ASL 3 Villa Scassi 186 14 4

ASL 3 Gallino 14 0 -1

ASL4 Sestri Levante 117 7 -1

ASL4 Lavagna 6 0 4

ASL5 Sarzana 146 12 1

ASL5 Spezia 3 3 0

Isolamento domiciliare 13.824 421

TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 22.732 801

Deceduti* 2.088 30

data decesso sesso età luogo decesso

13/11/2020 M 92 Ospedale San Paolo

13/11/2020 F 84 HSM

13/11/2020 M 67 HSM

13/11/2020 M 85 HSM

13/11/2020 M 61 Ospedale Sarzana

13/11/2020 M 76 Ospedale Sarzana

13/11/2020 M 76 Ospedale Sarzana

13/11/2020 M 49 Ospedale Sarzana

12/11/2020 M 84 Ospedale Sanremo

12/11/2020 F 77 Ospedale Sanremo

12/11/2020 M 78 HSM

12/11/2020 M 73 HSM

12/11/2020 M 86 HSM

12/11/2020 F 89 HSM

12/11/2020 M 64 HSM

12/11/2020 F 72 HSM

12/11/2020 M 64 HSM

12/11/2020 F 84 HSM

12/11/2020 M 91 HSM

12/11/2020 M 89 Villa Scassi

12/11/2020 F 82 Villa Scassi

11/11/2020 M 84 Ospedale San Paolo

10/11/2020 F 84 Ospedale Sestri Levante

10/11/2020 M 73 Ospedale Sestri Levante

10/11/2020 M 94 Ospedale Sestri Levante

10/11/2020 M 67 HSM

09/11/2020 M 83 Ospedale Sestri Levante

03/11/2020 F 70 Ospedale Sestri Levante

03/11/2020 M 75 Ospedale Sestri Levante

29/10/2020 M 91 Ospedale Sestri Levante

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 2.354

ASL 2 1.861

ASL 3 5.339

ASL 4 844

ASL 5 582

Liguria 10.980