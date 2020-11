Alta pressione di nuovo in rinforzo sul Mediterraneo occidentale nei prossimi 2-3 giorni con generali condizioni di stabilità atmosferica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 17 novembre 2020

Cielo in prevalenza sereno, con solo qualche nube più compatta nelle valli interne di Genova e Savona.

Venti ancora forti da nord, in particolare negli sbocchi vallivi di Genova e Savona e nella zona di Capo Mele.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In aumento le massime

Costa: min +10/14°C, max +16/21°C

Interno: min +7/10°C, max +12/16°C

Mercoledì 18 novembre 2020

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche addensamento in più al mattino nelle valli interne di Genova e Savona, in dissolvimento nel corso della giornata.

Venti settentrionali ancora tesi al mattino, in calo dal pomeriggio.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Poco mosso dal pomeriggio.

Temperature stazionarie.

Giovedì 19 novembre 2020

Giornata soleggiata e stabile su tutta la regione.