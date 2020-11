La Spezia – Non ce l’ha fatta Giovanni Di Fraia, il 56enne che era rimasto gravemente ustionato nell’incendio della sua abitazione a Cadimare, a La Spezia.

L’uomo era stato salvato dai vigili del fuoco dopo che si era lanciato in un canale accanto all’abitazione per salvarsi dalle fiamme che lo avevano avvolto.

Le gravi ustioni lo hanno però ucciso dopo otto giorni di terribile agonia, all’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena, dove è stato ricoverato nel reparto grandi ustionati.

Nello stesso incendio era rimasta leggermente ferita anche la madre di Di Fraia ma un vicino di casa era riuscito a portarla fuori dall’edificio in fiamme prima che fosse troppo tardi.