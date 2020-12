Genova – Aggressione ai danni di una ragazza, ieri sera, alla fermata dell’autobus in via Cornigliano.

Qui un uomo di 53 anni, completamente ubriaco, ha colpito con un pugno in pieno viso una giovanissima ragazza, rea di avergli negato un accendino, e le ha lanciato addosso una mela che teneva in tasca.

Non contento, il 53enne all’arrivo del bus, è salito a bordo e ha iniziato a inveire contro tutti i passeggeri con violenza, costringendo il conducente a fermare il mezzo.

Tra i passeggeri si trovava un milite del 118 che, avendo assistito all’aggressione, ha prestato le prime cure alla ragazzina che sanguinava copiosamente dal naso, lasciandola poi al personale intervenuto sul posto insieme insieme a una volante della Polizia.

Per il 53enne, un italiano pregiudicato, è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate e per interruzione di pubblico servizio, inoltre è stato sanzionato per ubriachezza e per l’inosservanza della normativa anticovid.