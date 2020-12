Sarzana (La Spezia) – Un incidente tra due auto si è verificato nella serata di ieri sull’autostrada A12 Genova – Livorno, nel tratto compreso tra Sarzana e Santo Stefano Magra.

Qui, per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate violentemente e, nell’impatto, una delle due ha finito la sua corsa ribaltandosi sul tetto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari e i Vigili del Fuoco di Sarzana che hanno trovato gli occupanti dei veicoli già usciti dagli abitacoli.

I coinvolti nell’incidente sono stati comunque trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti sanitari.

I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza le auto per consentirne la rimozione. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Stradale e il personale Salt.