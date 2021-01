Bargagli – Stavano effettuando una manovra con l’auto ma qualcosa è andata storta e si sono ritrovati nella vettura in bilico.

Momenti di paura, fortunatamente a lieto fine, ieri sera, a Bargagli, per due persone che si trovavano su una vettura che, forse per la presenza di ghiaccio o per una manovra errata è rimasta pericolosamente in bilico.

Fortunatamente i due sono riusciti ad uscire incolumi dall’auto ma sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura sulla carreggiata.

I pompieri sono arrivati e grazie ad un argano a mano sono riusciti a rimettere la macchina sulla strada.

Sul posto anche i carabinieri e il 118