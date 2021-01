Genova – E’ allarme per l’ingestione di pile a bottone da parte dei bambini.

In poche settimane sono stati quattro i bambini finiti al Pronto Soccorso del Gaslini per aver ingoiato il particolare tipo di pila.

Raffaele Spiazzi, Direttore Sanitario dell’ospedale pediatrico genovese ha spiegato: “Nelle ultime settimane sono arrivati al pronto soccorso quattro casi di ingestione di pila a bottone, uno dei quali manifestazione di emorragia digestiva, fortunatamente senza complicanze”.

ll Direttore Sanitario, d’accodo con gli specialisti, ha proposto di richiamare ancora una volta l’attenzione dei genitori sulla prevenzione di questo tipo di incidente che può avere anche esiti mortali.

Paolo Gandullia, direttore di Gastroenterologia al Gaslini, ha aggiunto: “Nei quattro casi di indigestione di pila a bottone, la risposta dei genitori è avvenuta in tempi diversi e con prognosi potenziale molto diversa. In uno dei casi la bimba era stata portata dai genitori presso uno dei Pronto Soccorso della Regione, trascorsi diversi giorni dall’indigestione della pila, in seguito all’evacuazione della pila insieme a feci nere, segno di sangunamento digestivo alto. In questo caso ha funzionato molto bene la collaborazione tra le strutture del territorio e il Gaslini: è stato applicato il protocollo condiviso e consolidato a livello italiano e internazionale, che prevede l’invio del bambino all’hub pediatrico e l’attivazione immediata di tutti gli specialisti: radiologo, cardiochirurgo e anestesista, gastroenterologo mentre il bambino è ancora in viaggio, per pianificare immediatamente dopo l’arrivo in Pronto Soccorso tutte le misure da prendere, in ambito clinico, dove è vitale essere tempestivi. Il protocollo prevede, tra le altre cose, di sottoporre il bambino ad una immediata angiografia TC con contrasto, per valutare la presenza della complicanza più temibile dell’ingestione di una pila a bottone, rappresentata dalla fistola aorto-esofagea”.

Questo specifico esame, nell’incidente della bimba arrivata al Gaslini nel periodo natalizio, ha dato esito negativo per fistola, è stata eseguita la gastroscopia per la ricerca di altre lesioni emorragiche meno gravi, con esito anche in questo caso negativo. La bimba è stata tenuta in osservazione una settimana e dimessa dopo aver forniti ai genitori una approfondita informativa su questo tipo di incidente domestico.

“Considerata la nota ed elevata mortalità correlata a questo incidente domestico è nostro dovere riportare l’attenzione su quello che in letteratura pediatrica viene chiamato “il killer silenzioso” avverte il dottor Gandullia.

Ancora, il direttore del Pronto Soccorso del Gaslini, la dottoressa Emanuela Piccotti, spiega: “L’ingestione di corpi estranei nel bambino piccolo rappresenta un pericolo reale e un frequente motivo di accesso al Pronto Soccorso. Esistono corpi estranei particolarmente pericolosi e dannosi per le strutture interne dell’organismo: in particolare le pile a bottone, alcaline o al litio. Si tratta di dischi metallici delle dimensioni di un bottone o di una piccola moneta che si trovano nei giocattoli, oltre che in una serie di strumenti di uso quotidiano come orologi, sveglie, apparecchi acustici, telecomandi, etc. La loro azione lesiva avviene per il corto circuito tra polo positivo e negativo, soprattutto nei segmenti digestivi a stretto contatto con le mucose ed in particolare nell’esofago dove le lesioni ulcerative possono essere potenzialmente presenti già dopo 2 ore dall’ingestione. Pertanto l’ingestione di una pila a bottone, specie se avviene lontano dagli occhi di chi accudisce i bambini, può provocare sanguinamenti intestinali, dolore toracico o dorsale, improvviso rifiuto del cibo, vomito, scialorrea, tosse e sintomi respiratori”.

Attenzione alle pile a bottone.

E’ necessario seguire questi importanti consigli di prevenzione primaria facendo in modo che l’incidente non avvenga:

• Non permettete ai bambini piccoli di giocare o toccare oggetti che contengono pile.

• Fate attenzione se bambini di età pre-scolare giocano con tali oggetti.

• Assicuratevi che i giocattoli o gli oggetti per adulti abbiano un vano chiuso ermeticamente.

• Non fate “scorta” di tali pile in quanto è difficile tenerle tutte in posti sicuri per i bambini.

• Quando sostituite le pile “ esaurite”, smaltitele negli appositi contenitori senza lasciarle incustodite

Se anche solo sospettate che il vostro bambino abbia ingerito una pila a bottone recatevi immediatamente al Pronto Soccorso o, se impossibilitati, chiamate il 112/118.