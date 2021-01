Migliora il tempo in Liguria, in un contesto ancora piuttosto ventoso. Temperature in progressivo calo. Da Lunedì un miglioramento più marcato.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 24 gennaio 2021

Al mattino residua nuvolosità sul centro-levante regionale, ma in rapido dissolvimento nel corso della mattinata. Pomeriggio in prevalenza sereno e soleggiato su tutta la regione. Sul far della sera velature o nubi alte in arrivo da ovest.

Venti forti dai quadranti settentrionali, specie tra Savona e Genova. Ventilazione in attenuazione dalla serata.

Mari stirati o mossi sotto-costa, molto mossi o agitati a largo.

Temperature: In generale calo, più marcato sui rilievi

Costa: min +5/11°C, max +10/14°C

Interno: min -4/+5°C, max +2/9°C

Lunedì 25 gennaio 2021

Giornata stabile ed in prevalenza soleggiata.

Venti tesi da nord al mattino sul centro-ponente, deboli/moderati altrove.

Mari: Generalmente mossi.

Temperature in calo, specie nei fondovalle interni.

Martedì 26 gennaio 2021

Bel tempo su tutta la regione. Venti deboli/moderati da nord sul centro-ponente, da est/sud-est a levante. Mari per lo più poco mossi. Temperature in ulteriore calo nei valori minimi.