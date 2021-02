Albenga (Savona) – Sono stati fermati subito dopo aver ripulito l’appartamento di una anziana signora che, ignara di quanto stava accadendo, dormiva da sola nella sua stanza.

E’ accaduto questa notte ad Albenga.

A intervenire sul posto sono stati i Carabinieri, allertati da una telefonata che segnalava due undividui mentre scappavano da un balcone di un appartamento al primo piano in un palazzo di lungo Centa, sfruttando un rampicante.

Sul posto sono intervenuti i militari di Albenga e del nucleo Radiomobile che hanno individuato i due ladri intenti a correre verso la stazione.

Immediatamente bloccati, i due corrispondevano alla descrizione e sono stati subito perquisiti.

In tasca avevano ancora la refurtiva appena sottratta alla donna: oggetti in oro, un a gioca, un orologio e 28 euro in contanti.

I due sono stati condotti in Caserma e sottoposti ai controlli: si tratta di due ragazzi di 25 e 17 anni.

Per il primo è stata disposta la detenzione nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima che sarà celebrato questa mattina. Per il 17enne, invece, su disposizione della Procura dei Minori è stato deciso il trasferimento in un centro di prima accoglienza di Genova.

La refurtiva è stata restituita alla donna, un’anziana di 83 anni, che ha ringraziato i Carabinieri per l’intervento.