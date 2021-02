Genova – Matteo Bassetti “si traveste” da Johnny Depp nel film “Paura e delirio a Las Vegas” e diventa protagonista di un murales.

L’opera, comparsa questa mattina sulla saracinesca dei Troeggi, un locale di via Chiabrera, è opera di Stevo, conosciuto, per aver realizzato una serie di murales ispirati a Banksy e sparsi nel centro storico genovese.

Stevo ha iniziato a dipingere nella mattinata di oggi, immaginando l’infettivologo come il protagonista del film: sigaretta in bocca, cappello e occhiali sul viso, in uno sfondo completamente giallo completando il tutto con la scritta “Paura e delirio a Las Zenas”.

L’artista ha poi condiviso la sua opera su Instagram scrivendo: “L’etere stava svanendo, l’acido era sparito da un pezzo, ma il vaccino stava andando forte” (semi cit. Raoul Duke Bassetti)”.