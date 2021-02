Masone – Un’auto e due Tir che percorrono l’Autostrada A26 Voltri Gravellona – Toce contromano. Il video della tragedia sfiorata è stato postato su Facebook ed ha immediatamente fatto il giro del web con proteste e commenti increduli.

Nelle immagini, riprese con una dashcam, le telecamere di sicurezza a bordo di un veicolo, si vede una vettura seguita da due mezzi pesanti in rapida successione, che percorrono contromano una galleria della A26, poco prima dell’uscita di Masone, e le auto che viaggiano secondo la direzione corretta, che le evitano per un soffio e con un repentino cambio di corsia che solo per un caso non si è trasformato in tragedia.

Una vicenda che ha suscitato sconcerto tra gli automobilisti e la richiesta di spiegazioni per un episodio che solo la fortuna ha voluto non si trasformasse in un disastro.

Tre mezzi che, uno dopo l’altro imboccano contromano l’autostrada sono decisamente inusuali e si teme possa essere il risultato di segnaletica poco chiara.

Le immagini sono state postate da un automobilista sul gruppo Facebook di “Viabilità Genova” e sono ora sotto esame delle forze dell’ordine.