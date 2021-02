Genova – Un incidente è avvenuto in via Buffa, nel quartiere genovese di Voltri.

Sul posto, per permettere la rilevazione dell’incidente stradale, è stata chiusa la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Le pastiglie della Polizia Locale, intervenute sul luogo dell’incidente, si stanno occupando di indicare la viabilità alternativa ai veicoli in transito sia in direzione levante che in direzione ponente.

Notizia in aggiornamento