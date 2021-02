Sanremo (Imperia) – E’ stato salvato dal tempestivo intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria il detenuto che ha provato a togliersi la vita nel carcere Valle Armea di Sanremo.

L’uomo, condannato a una lunga pena detentiva, ieri mattina ha provato a togliersi la vita e solo la ve prontezza degli agenti in servizio ha potuto evitare il peggio.

Per Michele Lorenzo, segretario nazionale per la Liguria Del SAPPE, questo gesto, l’ennesimo, pone di nuovo l’attenzione esula necessità di tutelare e seguire maggiormente i detenuti che hanno bisogno di assistenza psichiatrica.

“E’ grazie ai poliziotti penitenziari – ha dichiarato Lorenzo – se il numero delle tragedie in carcere è contenuto. E’ evidente a tutti che è necessario intervenire con urgenza per fronteggiare le costanti criticità penitenziarie. Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri. Gli istituto penitenziari hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi. Il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per i detenuti”.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, esprime “solidarietà e vicinanza al Personale della Penitenziaria di Sanremo, che ancora una volta ha risolto in maniera professionale e impeccabile un grave evento critico”.