Genova – Hanno sentito la musica ad alto volume provenire da una serranda aperta, sono andati a controllare e hanno scoperto un ricercato.

Così gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno arrestato un 29enne già condannato e altri due giovani, anch’essi 29enni che hanno tentato di ostacolare l’arresto del primo.

I poliziotti sono intervenuti nel corso di un regolare controllo del territorio quando, sentendo musica ad alto volume e vociare proveniente da una serranda aperta, hanno deciso di andare a controllare.

Gli agenti si sono trovati davanti due uomini poco collaborativi; quando gli agenti hanno notato la terza persona all’interno del locale sono stati ostacolati dai primi due che li hanno spintonati.

Nonostante questo, o’uomo è stato identificato ed è emerso un ordine di carcerazione a quasi tre anni di carcere per reati precedenti.

Dopo aver condotto il primo sulla volante, i poliziotti hanno detto agli altri due che sarebbero stati portati in Questura perché colpevoli di aver ostacolato l’arresto.

A quel punto i due hanno tentato nuovamente uno scontro colpendo gli agenti a calci e pugni.

Condotti finalmente in Questura, i due sono stati arrestati per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, rinchiusi nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.