Genova – In Liguria, il 10% degli automobilisti controllati non indossa le cinture di sicurezza.

E’ quanto emerso dalla settimana di controlli durante la campagna congiunta di sicurezza stradale “Seatbelt”, promossa da Roapol, il network europeo di Polizie Stradali.

Lo scopo della campagna è quello di elevare gli standard di sicurezza, prevenzione e controllo con operazioni congiunte a livello europeo.

Una settimana di verifiche, dallì8 al 14 marzo, per controllare le arterie europee di grande viabilità per il rispetto del corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta da parte dei conducenti e degli occupanti di veicoli per garantire la sicurezza stradale.

Durante la settimana dedicata, la Polizia Stradale ligure ha messo in campo 121 pattuglie e controllato 692 veicoli.

Sono state contestate 160 violazioni, di cui 69 per il mancato uso delle cinture.

I dati indicano che il 10% dei veicoli controllati non faceva corretto uso delle cinture e dei sistemi di ritenuta, segno che bisogna diffondere ulteriormente la consapevolezza circa l’importanza delle cinture e dei seggiolini per bambini, strumenti utili a ridurre le conseguenze di incidenti stradali.