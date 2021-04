Genova – Una via del capoluogo ligure dedicata all’associazione Gigi Ghirotti del professor Franco Enriquet. A comunicare l’iniziativa presentata in Comune è il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Tursi, Mario Mascia, che con un post su Facebook ha comunicato che entro giugno prossimo verrà intitolata all’associazione benemerita e alla sua straordinaria opera al fianco di chi soffre, una via adiacente ai Giardini dell’Acquasola

“Oggi al Gruppo Consiliare di Forza Italia” ha scritto Mascia “che è stato il primo firmatario della mozione condivisa da Franco De Benedictis e dagli altri capigruppo di maggioranza a sostegno del Sindaco Marco Bucci e approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, é stato comunicato che entro giugno ci sarà l’intitolazione della via adiacente ai Giardini dell’Acquasola all’Associazione Gigi Ghirotti Onlus Genova del Prof. Franco Henriquet”.

“Un’iniziativa che nasce da lontano” ha commentato Mascia “dal gruppo Facebook creato a suo tempo a questo scopo da Roberto Martinelli e Vincenzo Tirotta, e che finalmente è andata in porto in segno di gratitudine e riconoscenza per i volontari dell’Associazione e per il grande Professore Henriquet, da sempre vicini ai malati terminali e alle loro famiglie con calore e professionalità”.