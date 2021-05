Tre decessi da coronavirus e 111 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Sono i dati diffusi con il bollettino ufficiale della Regione Liguria che fotografa ogni giorno l’andamento dell’emergenza sanitaria.

In costante calo i nuovi decessi anche se diminuisce anche l’età media, tra i 55 e i 68 anni delle vittime. In calo anche i nuovi casi di contagio. Segno che la campagna di vaccinazioni anti coronavirus inizia a dare i suoi risultati e che cresce la immunità della popolazione.

I nuovi casi di contagio (111) sono stati scoperti con 3.655 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.800 tamponi antigenici rapidi

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddivisi per provincia:

–IMPERIA (Asl 1): 25

–SAVONA (Asl 2): 22

–GENOVA Asl 3: 41

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 3

– LA SPEZIA (Asl 5): 20

I dati ufficiali del bollettino sanitario della Regione Liguria del 20 maggio 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.258.919 3.655 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 301.355 2.800 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 102.109 111 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 3.411 -16

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 490 LA SPEZIA 528 IMPERIA 398 GENOVA 1.802 Residenti fuori Regione/Estero 67 altro/in fase di verifica 126 TOTALE 3.411

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 266 43 -12 ASL1 38 2 -3 ASL2 42 5 -3 San Martino 47 19 -3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 27 4 -1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 61 6 0 ASL 3 Villa Scassi 61 6 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 14 0 0 ASL4 Sestri Levante 14 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 37 7 -2 ASL5 Sarzana 36 7 -2 ASL5 Spezia 1 0 0

Isolamento domiciliare 2.061 -326 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 94.399 124 Deceduti* 4.299 3

* Dettaglio deceduti:

data decesso sesso età luogo decesso 1 18/05/2021 M 58 San Martino 2 20/05/2021 F 68 ASL1-Ospedale Sanremo 3 20/05/2021 M 55 ASL3-Villa Scassi

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 664 ASL 2 376 ASL 3 905 ASL 4 194 ASL 5 691 Liguria 2.830

Dati 20/05/2021 ore 16:00

890.570 Consegnati (fonte governativa) 832.921 Somministrati 94% Percentuale vaccini somministrati su consegnati