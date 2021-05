Savona – Maxi sequestro di motori elettrici non a norma nel corso di un’operazione congiunta della Guardia di Finanza di Savona e dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Vado Ligure.

Gli uomini delle Dogane, unitamente ai militari delle Fiamme Gialle, durante il monitoraggio delle merci in porto, hanno individuato due container giunti nel porto di Vado a bordo di una motonave proveniente dalla Cina e battente bandiera di Hong Kong come possibile vettore di merce irregolare.

L’ispezione che ne è conseguita ha permesso di individuare 1163 prodotti irregolari, tra cui 1140 motori elettrici e 23 accessori, per un valore complessivo di oltre 110mila euro.

Nei container erano contenuti prodotti con su impresso il noto marchio di motori elettrici, in parte privi dell’indicazione di provenienza geografica e in parte recanti l’indicazione di un indirizzo polacco.

Il carico, destinato a una società lombarda di fama e prestigio con sede a Sesto San Giovanni, è stato sequestrato.

I beni sequestrati sono classificati come prodotti non finiti, parte della componentistica di un corpo meccanico progettato per essere adattato per la funzionalità di pompe, ventilatori e razionamenti di macchinari di produzione.

Il legale rappresentante della società importatrice è stato denunciato all’autorità giudiziaria.