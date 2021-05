Genova – Correnti umide e “calde” e vento di mare. Sono le cause del fenomeno dello spiaggiamento di milioni di esemplari di Velella velella, detta anche barchetta di San Pietro o di San Giovanni.

I curiosi animali marini, simili a meduse ma mon urticanti, stanno colorando le spiagge di molte località della Liguria, da levante a ponente.

Si tratta di colonie di idrozoi della famiglia Porpitidae.

La Velella velella è un animale carnivoro e cattura la sua preda, generalmente plancton, tramite i tentacoli che contengono delle tossine.

Fortunatamente non ha alcun effetto sull’uomo che si accorge della sua presenza in questa stagione quando le spiagge si riempiono di esemplari spinti dalle correnti e dal vento forte.