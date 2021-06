Chiavari – Incendio d’auto, nella notte, nella zona della Colmata a mare. Una vettura abbandonata, usata come dormitorio da disperati è stata data alle fiamme attorno alle 23 e gli automobilisti di passaggio hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i pompieri e le forze dell’ordine e il rogo è stato spento in breve per poi avviare le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio.

Secondo una prima ricostruzione sembra si trattasse di una vettura abbandonata e usata spesso da sbandati per un ricovero occasionale. L’interno pieno si spazzatura e cartoni potrebbe aver agito da “miccia” per un piromane o per qualche male intenzionato.