Genova – E’ di un decesso e 16 nuovi contagi da Coronavirus il bilancio dell’andamento della pandemia nelle ultime 24 ore in Liguria.

Numero dei nuovi contagi in linea con l’andamento delle ultime settimane mentre torna a crescere il numero di vittime e di ricoveri, dopo settimane in cui quest’ultimo dato era in costante discesa.

I tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore sono stati 2.682 mentre i test antigenici rapidi effettuati sono stati 2.109.

18 GIUGNO

CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.339.335 2.682 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 358.924 2.109 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 103.119 16 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 1688 -14

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 235 LA SPEZIA 231 IMPERIA 90 GENOVA 1.017 Residenti fuori Regione/Estero 55 altro/in fase di verifica 60 TOTALE 1.688

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 43 8 2 ASL1 4 0 -1 ASL2 14 0 1 San Martino 10 8 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 9 0 1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 0 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 6 0 1 ASL5 Sarzana 6 0 1 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 243 -4 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 97087 29 Deceduti* 4344 1

*dettaglio decessi

data decesso sesso età luogo decesso 1 16/06/2021 M 73 HSM

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 48 ASL 2 87 ASL 3 396 ASL 4 30 ASL 5 80 Liguria 641

Dati 18/06/2021 ore 16:00

1.304.701 Consegnati (fonte governativa) 1.194.865 Somministrati 92% Percentuale vaccini somministrati su consegnati